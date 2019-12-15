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15. 12. 2019

Переговоры по климату на саммите ООН продлены


Переговоры между делегациями на Конференции сторон Рамочной конвенции Организации объединенных наций (ООН) об изменении климата, проходящие в Мадриде, продлены до 15 декабря, сообщает Associated Press.
 
Причиной продления переговоров стала неспособность официальных представителей почти 200 стран прийти к соглашению по решению проблемы изменения климата.
 
Председатель саммита, министр окружающей среды Чили Каролина Шмидт отметила, что в ходе переговоров был достигнут некоторый прогресс, однако стороны не пришли к консенсусу.
 
Саммит ООН должен был завершиться 13 декабря, однако из-за разногласий сторон переговоры по климату были продлены сначала до 14, а теперь до 15 декабря.

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Напомним, ранее Евросоюз достиг соглашения по климату. Страны ЕС будут стремиться достигнуть климатической нейтральности. Только Польша отказалась взять на себя обязательство по соглашению.

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Источник: korrespondent.net
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