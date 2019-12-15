Переговоры по климату на саммите ООН продлены

Переговоры между делегациями на Конференции сторон Рамочной конвенции Организации объединенных наций (ООН) об изменении климата, проходящие в Мадриде, продлены до 15 декабря, сообщает Associated Press.
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Напомним, ранее Евросоюз достиг соглашения по климату. Страны ЕС будут стремиться достигнуть климатической нейтральности. Только Польша отказалась взять на себя обязательство по соглашению.
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Источник: korrespondent.net
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