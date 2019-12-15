Итоги 14.12: Запрет на въезд в Украину и Мисс мира



Определилась победительница конкурса Мисс мира 2019

Обладательницей титула международного конкурса Мисс мира 2019 стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх. На втором месте оказалась француженка Офели Мезино, а на третьем – конкурсантка из Индии Суман Ратансингх Рао.

Ученые нашли самую глубокую точку на Земле

Американские ученые обнаружили самую глубокую впадину на Земле. Она находится в Восточной Антарктиде, под ледником Денман.

Глубина впадины составляет 3,5 километра ниже уровня моря. Ее размеры составляют 20 километров в ширину и 100 километров в длину. Она наполнена льдом. Глубже от этой точки является только океанские впадины.

Польская оппозиция выбрала кандидата в президенты

Центристская партия Гражданская платформа в Польше на съезде избрала депутата и заместительницу спикера парламента Малгожату Кидаву-Блонскую своим кандидатом в президенты.

Кидава-Блонская столкнется с популярным консервативным президентом Анджеем Дудой, а также с кандидатами меньших партий на выборах, которые, как ожидается, состоится в мае.

Пограничники не пустили в Украину российскую журналистку

Украинские пограничники не пустили российскую журналистку в страну из-за того, что она ездила в Крым и опубликовала фото оттуда в социальной сети. Журналистке отказали в пресечении границы и запретили въезд в Украину на три года.

Глава ПЦУ назвал условие переноса даты Рождества

ПЦУ допускает, что дату празднования Рождества можно перенести с 7 января на 25 декабря, когда большинство верующих поддержат такой шаг. Об этом заявил предстоятель церкви Епифаний на брифинге по итогам Собора ПЦУ.

В СНБО назвали главную угрозу безопасности

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в будущем кибероружие станет главной угрозой мировой безопасности.

Данилов назвал сферу кибербезопасности ключевой составляющей национальной безопасности. "В следующие пять-десять лет кибероружие станет номером один в мире, даже ядерное оружие отойдет на второй план", - заявил он.

В Украине окончательно ликвидированы УПЦ КП и УАПЦ

В Софии Киевской состоялся Архиерейский собор Православной церкви Украины, посвященный годовщине создания новой церкви. На нем было объявлено о юридической ликвидации таких структур, как Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь УАПЦ.

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Источник: korrespondent.net