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15. 12. 2019

В Николаеве нашли мертвыми двух дальнобойщиков

В полицию вечером 14 декабря поступило сообщение от врачей о том, что в Николаеве по улице Одесское шоссе умер 54-летний дальнобойщик. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Также скорая забрала еще трех дальнобойщиков: 33-х, 38-ми и 57-ми лет, один из них в тяжелом состоянии. Все граждане преимущественно из Винницкой и Черниговской областей.

Предварительно со слов свидетелей установлено, что мужчины употребляли алкоголь и обедали в придорожном кафе. Образцы продуктов питания и спиртных напитков изымают, они будут направлены на экспертизу. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции во главе с руководством. Полицейские опрашивают очевидцев и персонал всех заведений питания, расположенных поблизости.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"), как того требует процедура в подобных случаях. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на Львовщине после празднования дня рождения отравились 10 человек. Пострадавшим в стационарных условиях предоставляется необходимый объем медицинской помощи.

А в Черниговской области отравились трое детей, один ребенок умер в реанимации районной больницы. Было установлено, что дети играли в индейцев и съели корень ядовитого растения борщевик, запив его речной водой.

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Источник: korrespondent.net
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