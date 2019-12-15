В штабе ООС заявили о новых потерях на Донбассе

По данным штаба операции Объединенных сил, сепаратисты, несмотря на достижения во время встречи нормандской четверки договоренности об устойчивом прекращении огня, продолжают систематические обстрелы позиций военных. Об этом передает пресс-центр ООС.

В частности, в течение прошлых суток, 14 декабря, зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

"В результате этих коварных действий погиб один из военнослужащих Объединенных сил, еще два наших защитника получили ранения", - отметили в штабе.

Обстрелы велись неподалеку Авдеевки, дважды вблизи Красногоровки, возле Песков, Павлополя, Новолуганского, Травневого и Зайцевого.

С начала этих суток сепаратисты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов в районе Луганского. Потерь с нашей стороны нет, добавили в ООС.

Напомним, что ранее сепаратисты два раза задержали наблюдателей ОБСЕ. Ограничение свободы передвижения СММ ОБСЕ является нарушением, отметила украинская сторона СЦКК.

Также сообщалось, что у Зеленского обсудили поиск пропавших без вести и пленных на Донбассе. В офисе президента состоялось заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести и пленных.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net