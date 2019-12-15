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15. 12. 2019

В Польше зарезали украинца

В польском городе Лодзь в результате ножевого ранения скончался 24-летний украинец. Об этом сообщает Onet.pl.

Трагедия произошла во время распития алкоголя. 42-летний гражданин Украины ударил ножом своего младшего соотечественника. Спасти раненого не удалось.

Произошло это 13 декабря в одном из хостелов, что находится в центре города.
Сейчас гражданину Украины предъявлено обвинение в убийстве.

Ранее в Польше суд города Пулавы арестовал 36-летнего украинца Сергея С., которого обвиняют в убийстве двух соотечественников в Доброславе Люблинского воеводства. 

Стали известны подробности убийства двух украинцев в ​​Польше

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Источник: korrespondent.net
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