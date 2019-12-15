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15. 12. 2019

Туристический автобус попал в ДТП в Непале: погибли 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли, еще 16 пострадали в результате аварии автобуса, произошедшей в воскресенье в центральной части Непала. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

12 пассажиров погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Все пострадавшие уже госпитализированы.

Автобус направлялся из популярного туристического места Калинчок в центральной части Непала в столицу Катманду. В салоне находились 32 человека.

В данный момент полиция выясняет причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в центральном Непале в ДТП погибли по меньшей мере 18 человек, еще 13 получили ранения различной степени тяжести.

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Источник: korrespondent.net
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