Самолет упал на загруженную трассу

Воздушное судно Piper PA-34 совершило экстренную посадку на трассу в американском городе Финикс, сообщает Daily Mail.

Самолет с двумя людьми на борту приземлился примерно в трех километрах от взлетно-посадочной полосы. Причины произошедшего пока неизвестны.

Самолет упал в районе местного автопарка, отмечает издание. Затем он выкатился на оживленную трассу, повредил несколько транспортных средств, оказавшихся на его пути, и остановился в середине проезжей части.

Городское управление Федеральной авиационной администрации США устанавливает обстоятельства случившегося. В результате инцидента пострадали находившиеся на борту 48-летний пилот и 42-летний пассажир, а также оказались повреждены фюзеляж летательного аппарата и одно крыло.

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Источник: korrespondent.net