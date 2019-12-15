Китай отложил введение пошлин на товары из США

Комитет по таможенным сборам и тарифам при Государственном совете Китая временно отложил запланированное на 15 декабря введение новых пошлин на товары из Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Xinhua.

Как сообщается, Пекин решил отложить введение пошлин на американские товары, в том числе автомобили и автозапчасти, которое было запланировано на сегодня. Речь идет о пошлинах в размере 5 и 10 процентов.

В китайском ведомстве подчеркнули, что Пекин продолжает работу по освобождению от пошлин новых категорий американских товаров.

Напомним, 11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли.

А накануне американский лидер сообщил, что США и Китай "немедленно начнут переговоры по второй фазе торговой сделки, не дожидаясь окончания выборов в 2020 году".

Напомним, в конце августа Трамп объявил, что с 1 октября пошлины на товары общей стоимостью 250 млрд долларов вырастут с 25 до 30%. Позже он отложил это решение до 15 октября, а потом перенес на 15 декабря.

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Источник: korrespondent.net