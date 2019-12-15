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15. 12. 2019

У Путина рассказали о разногласиях с Зеленским

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский далеки от согласия по многим вопросам, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передают РИА Новости.

"Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом... Они, разумеется, используют разную терминологию", - сказал он.

Песков также напомнил, что Путин и Зеленский общались с глазу на глаз 10-15 минут, поскольку вскоре их прервал президент Франции Эммануэль Макрон. Он настаивал на продолжении работы в нормандском формате.

Ранее Песков заявил, что прорыва на нормандской встрече не было. 

Также Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин очень непростой человек. Украинский лидер также подтвердил, что во время саммита в Париже пожал руку российскому коллеге.

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Источник: korrespondent.net
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