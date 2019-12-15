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15. 12. 2019

Мощное землетрясение произошло на Филиппинах

Недалеко от филиппинского города Давао на острове Миндана произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погиб ребенок, были повреждены здания и несколько человек ранены. Об этом сообщает Reuters.

Члены спасательной команды ищут жертв в заваленном здании на рынке в Пададе.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами заявил, что, согласно имеющимся данным, угрозы цунами от землетрясения не было.

"Винсент Фернандес, мэр города Матанао в провинции Давао-дель-Сур, сообщил, что недалеко от эпицентра шестилетняя девочка умерла после того, как на нее обрушилась стена", - пишет издание.

Фернандес сказал, что пока неясно, какой вред нанесло землетрясение, но власть нуждается в пище, воде, брезенте и одеялах, чтобы помочь жителям.

Энтони Аллада, сотрудник общественной информации соседнего города Магсайсай, сказал, что 14 человек получили ранения, но никто серьезно не травмирован. По его словам, дороги и здания, в том числе офис местного правительства, были повреждены, а в городе отсутствовало электричество.

Ранее на этой неделе произошло землетрясение магнитудой 5,6 в акватории Арафурского моря в восточной части Индонезии. Эпицентр подземных толчков располагался в 76 километрах к югу от южной оконечности острова Ямдена.

А в ночь на 4 декабря во Львовской области зафиксировали землетрясение между Бродами и Радеховом. Тогда интенсивность колебаний была ниже предела чувствительности людей.

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Источник: korrespondent.net
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