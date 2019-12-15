Меркель позвала в Германию заробитчан

Германия приглашает на работу квалифицированных работниках из третьих стран, то есть стран, которые не являются членами Евросоюза. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в видеосообщении.

"Многие предприятия безотлагательно ищут специалистов... Федеральное правительство приняло стратегию привлечения квалифицированных специалистов", - сказала Меркель.

Кроме кадров "академического уровня" не хватает также квалифицированных рабочих, а без таких кадров невозможно развитие экономики, добавила канцлер.

По ее словам, правительственная стратегия привлечения квалифицированных работников включает 3 пункта: использование собственных кадровых ресурсов путем повышения уровня подготовки, во-вторых, привлечение рабочих из стран ЕС (сейчас таких в Германии 2,5 млн) и, наконец, приглашение работников из государств, не являющихся членами ЕС, поскольку европейцев не хватает для заполнения всех вакансий.

Специалисты из стран - не членов смогут приезжать в ФРГ согласно закону, который вступит в силу 2 марта 2020 года. Задача - найти кадры, отметила Меркель.

Ранее сообщалось, что трудовые мигранты Финляндии в основном украинцы. Большинство трудовых мигрантов в стране являются украинцами, которые в течение последних двух лет обогнали эстонцев в этом списке.

Напомним, треть украинцев думает о заработках за границей. Больше всего желающих поехать работать за границей в западных городах - Ивано-Франковске, Луцке, Черновцах и Ровно.

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Источник: korrespondent.net