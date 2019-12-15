Епифаний анонсировал приезд вселенского патриарха

Вселенский патриарх Варфоломей скоро приедет в Украину. Об этом сообщил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, передает 5 канал.

Так, во время литургии по случаю годовщины создания единой поместной православной церкви Епифаний заявил, что в ближайшее время вселенский патриарх Варфоломей посетит Украину.

Также Епифаний добавил, что в следующем 2020 году к ПЦУ присоединятся еще несколько церквей.

Напомним, что ранее Епифаний рассказал, когда РПЦ признает ПЦУ. В ПЦУ ожидают в следующем году признания со стороны нескольких поместных православных церквей.

Также сообщалось, что УПЦ КП и УАПЦ окончательно ликвидированы. На Архиерейский собор Православной церкви Украины собрался весь епископат во главе с митрополитом Епифанием.

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Источник: korrespondent.net