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15. 12. 2019

Затонувшую в Крыму подлодку утилизируют

Плавучий док и подводная лодка, затонувшие в одной из бухт Севастополя, подлежат утилизации. Об этом сообщили сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округав в воскресенье, 15 декабря.

Как отмечается в сообщении, поступившем в редакцию, плавдок ПД-16 и корпус подлодки, находившийся в нем, были выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад.

В настоящее время проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации.

Ранее сообщалось, что в Крыму затонул плавучий док с подлодкой. В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой Черноморского флота Б-380. 

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Источник: korrespondent.net
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