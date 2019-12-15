В Кремле объяснили, как Киев может закончить войну

Президент Владимир Зеленский хочет решить конфликт на Донбассе, но для этого нужно доминирование на политической арене Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков отметил, что это поможет решить конфликт на востоке Украины.

"Зеленский искренне хочет решить этот конфликт, но это требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене в Украине", - сказал он.

Песков добавил, что внести изменения в минские соглашения возможно только при совместной работе Киева с "экспертами" "ЛДНР".

"Это возможно. Кто может работать над Минском-3? Две стороны. Поэтому если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с "экспертами" из "ДНР" и "ЛНР", то они, по всей видимости, смогут работать над какими-то некими изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер", - сказал он.

Ранее Песков рассказал о разногласиях Путина с Зеленским. Владимир Путин и Владимир Зеленский далеки от согласия по многим вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ.

Также Песков заявил, что прорыва на нормандской встрече не было.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net