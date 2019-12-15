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15. 12. 2019

Украина хотела изменить согласованный документ на нормандской встрече

 
На встрече лидеров нормандского фрмата в Париже 9 декабря украинская сторона пыталась внести поправки в ранее согласованный итоговый документ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс-Украина в воскресенье, 15 декабря.
 
"Это была очень тяжелая работа на протяжении шести-семи часов. Дело в том, что Парижу предшествовала напряженная работа помощников президентов над текстом, чтобы он был принят по итогам переговоров лидеров. Украинская сторона начала встречу с желания отредактировать некоторые пункты этих договоренностей, то есть то, что уже было согласовано помощниками, в том числе и представителем Украины", - заявил Песков в программе одного из российских телеканалов.
 
Он добавил, что "дипломатическая эквилибристика вокруг формулировок - это очень тяжелая работа, тем более, что работа велась на трех языках - украинский, русский и референтный английский". 
 
Как рассказал представитель Кремля, "формулировками занимались сами лидеры, предлагались формулировки одной стороной, которые не могли быть приняты другой, и эта работа длилась много часов".
 
"Это тяжело физически, затратно с точки зрения умственной энергии", - сказал пресс-секретарь президента.
 
По его словам, "предлагаемые формулировки зачастую не совсем ложились в общую канву, и это нужно было контролировать и поправлять по ходу, несмотря на общую выраженную всеми приверженность Минским договоренностям".
 
Также накануне Песков заявлял, что прорыва в переговорах на нормандской встрече не было.
 
Еще пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл пути завершения войны на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net
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