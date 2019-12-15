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15. 12. 2019

На Тернопольщине из автобуса на ходу выпали подростки

 
В Тернополськой области Збаражского района из автобуса сообщением Тернополь-Мусоровцы на ходу выпали двое несовершеннолетних, сообщили в пресс-центре полиции области.
 
Инцидент произошел 13 декабря.  
 
В итоге травмировались двое несовершеннолетних жителей районного центра. Полицейские установили, что пострадавшие выпали из автобуса Эталон через заднюю дверь. 
 
Как отметили свидетели, в транспорте были свободные места, однако ребята стояли на лестнице у выхода и общались с компанией молодых людей. Когда водитель совершал маневр поворота, один из парней зацепил ручку от задней двери и они открылись. Как следствие, двое несовершеннолетних ребят 2003 и 2006 годов рождения выпали и получили легкие телесные повреждения. 
 
Сейчас следователи назначили автотехническую экспертизу транспортного средства, помещенного на штрафплощадку. Данное событие внесено в ЕР соответствии со ст. 286 ч. 1 УК. 
 
Ранее сообщалось, что в Харькове на ходу из автобуса выпал пассажир.
 
Напомним, девочка выпала из рейсового автобуса и погибла в Тернопольской области.

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Источник: korrespondent.net
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