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15. 12. 2019

Появилось фото 21-летнего бойца, погибшего в ООС

 
В сети опубликовали фото погибшего на Донбассе 21-летнего бойца Национальной гвардии Украины Сергея Михальчука, которого убили в субботу, 14 декабря, сообщает Бригада быстрого реагирования Нацгвардии на своей странице в Facebook.
 
Жизнь украинского военного забрала российская мина. 
 
"Во время взрыва 21-летний нацгвардеец, сержант Сергей Михальчук принял на себя основное количество обломков, прикрыв своим телом собрата. Несмотря на юный возраст, Сергей Михальчук достойно сражался с российско-террористическим оккупантом и погиб в бою, как настоящий воин. Он продемонстрировал наивысшее проявление боевого братства, отдав свою жизнь за собрата", - отмечается в сообщении. 
За проявленный героизм Сергей Михальчук будет представлен к высокой государственной награде.
 
Ранее сепаратисты два раза задержали наблюдателей ОБСЕ. Ограничение свободы передвижения СММ ОБСЕ является нарушением, отметила украинская сторона СЦКК.
 
Также сообщалось, что у Зеленского обсудили поиск пропавших без вести и пленных на Донбассе. В офисе президента состоялось заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести и пленных.

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Источник: korrespondent.net
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