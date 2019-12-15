В Украине стартовал второй этап пробной переписи населения

В субботу, 14 декабря, начался второй этап пробной переписи населения, о чем сообщили в Facebook Государственной службы статистики.

Так, с 14 по 23 декабря 2019 года второй этап пробной переписи наслення будет проходить в Оболонском районе Киева и Песковской объединенной территориальной общине.

В течение пробного этапа жители этих районов могут предоставить информацию переписывателю, который придет по адресу, или же самостоятельно посетить переписное отделение.

Отмечается, что персональные данные граждан, полученные в ходе переписи, не будут разглашаться, а будут использоваться только в статистических целях.

Социологи призвали правительство не отказываться от переписи населения и акцентируют внимание на том, что проведение быстрой оценки численности населения Украины может быть хорошим дополнением, но не может быть заменой переписи населения.

Результаты электронной переписи населения стоит ожидать до конца года. Об этом сообщил министр Кабинет министров Дмитрий Дубилет.

Ранее планировалось, что перепись населения страны будет проведена в ноябре-декабре 2020 года.

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Источник: korrespondent.net