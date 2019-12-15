Телеканал РФ опубликовал "интервью" Зеленского

Журналисты телеканала Россия 1 в кулуарах саммита нормандской четверки утверждают, что получили ответы от президента Украины Владимира Зеленского по ряду важных вопросов, пишет в воскресенье, 15 декабря, РБК-Украина.

Со слов журналистов РФ, Зеленский считает, что встречи в нормандском формате по Донбассу дают возможность добиться результата - конец войны в Украине.

Еще представители российского СМИ спросили Зеленского, как прошла встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Первая встреча, личная, поговорили, поднимали важные очень вопросы", - ответил он.

Зеленский, считает, что встречи подобного формата дают возможность положить конец войне на Украине.

"Я считаю, что правильное начало в принципе на таких встречах такого формата, у нас есть возможность добиться результата - конец войны в Украине, на территории нашей страны. Через 4 месяца будет встреча, потому что много вопросов за один раз не решить и действительно очень много разных взглядов, много разных вопросов", - добавил он.

По слова Зеленского, у украинской стороны "немножко другие взгляды" на минские соглашения, но главное - положено начало общению.

Отметим, Зеленский ранее заявил, что интервью российскому каналу не давал.

В то же время российский телеканал утверждает, что добился интервью от украинского президента.

Еще сообщалось, что представителя российского президента Владимира Путина рассказали о разногласиях с украинской стороной на нормандской встрече.

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Источник: korrespondent.net