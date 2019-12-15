В Запорожье при пожаре погибли пенсионерка и ее сын

В Запорожье при пожаре в частном доме погибла 75-летняя женщина и ее 41-летний сын, сообщает пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 15 декабря.

Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что в жилом доме горят мебель, домашние вещи и перекрытия на общей площади 80 кв.м. Ликвидировать пожар огнеборцам удалось за несколько часов.

Во время тушения спасатели обнаружили тела двух людей без признаков жизни. Ими оказались пенсионерка - хозяйка дома и ее сын.

Причину пожара устанавливать правоохранители. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.

Напомним, в ресторане в Печерском районе Киева на улице Бассейной произошел пожар.

Ранее в жилом доме во Львове взорвался газ. Взрыв и пожар повредил часть кирпичной стены между пятым и шестым этажами. Также пострадал один человек.

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Источник: korrespondent.net