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15. 12. 2019

РФ озвучила условия для продолжения транзита газа

 
Россия продолжит транзит газа через территорию Украины в случае сохранения условий экономической и коммерческой целесообразности для Газпрома, сообщил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
 
"С самого начала президент Владимир Путин говорил, что даже в условиях диверсификации наших путей поставок энергоресурсов потребителям Европы, российская сторона готова продолжать дальше транзит газа через территорию Украины, но это возможно только при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для нашего поставщика, то есть для Газпрома. Переговоры продолжаются", - сказал он.
 
Песков добавил, что ряд позиций и решений Стокгольмского арбитража "остаются неприемлемыми для российской стороны".
 
Напомним, Нафтогаз и Газпром провели переговоры в Вене.
 
Также сообщалось, что по итогам переговоров между Украиной и Россией появились  предварительные договоренности по газовым контрактам.

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Источник: korrespondent.net
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