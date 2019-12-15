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15. 12. 2019

На Донбассе ранили украинского бойца

 
С начала суток воскресенья, 15 декабря, на Донбассе ранили  украинского военнослужащего, сообщает пресс-центр Обьедененных сил. 
 
"Сегодня, 15 декабря, в результате коварных обстрелов противником один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.
 
Все 6 обстрелов позиций украинских военных зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.
 
Так, недалеко от Луганского и Крымского стреляли из станковых противотанковых гранатометов; дважды у Крымского - со станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов; в районе Хутора Вольного – из автоматических гранатометов; возле Светлодарска – со станковых противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов; вблизи Зайцево – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
 
Напомним, в сети опубликовали фото погибшего на Донбассе 21-летнего бойца Национальной гвардии Украины Сергея Михальчука, которого убили в субботу, 14 декабря.
 
Также сообщалось, что у Зеленского обсудили поиск пропавших без вести и пленных на Донбассе. В офисе президента состоялось заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести и пленных.

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Источник: korrespondent.net
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