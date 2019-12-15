Вырубка лесов Амазонии ускорилась в два раза

В Бразилии более чем вдвое увеличилась вырубка лесов Амазонии, о чем свидетельсствуют данные Национального института космических исследований INPE, сообщает в воскресенье, 15 декабря, агентство AFP.

За ноябрь текущего года в регионе вырубили 563 квадратных километра леса, что означает рост на 104 процента по сравнению показателем прошлого года. Это самый большой показатель за один месяц с ноября 2015 года.

В целом за 11 месяцев 2019 года уничтожено 8974 квадратных километров леса, в то время как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял почти 4880 квадратных километров.

Ранее были обнародованы данные INPE, согласно которым с августа 2018 года до июля 2019 года в Амазонии были вырублены почти 10 тысяч квадратных километров леса. Это свидетельствует о росте площади вырубки примерно на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ультраправый президент Бразилии Жаир Болсонару после прихода к власти в январе 2019 года существенно ослабил законодательство по защите окружающей среды. Вчетверо увеличили разрешенные для вырубки площади Амазонии.

В августе Болсонару поставил под сомнение достоверность спутниковых снимков, сделанных INPE в июле, и уволил главу института. В связи с этими снимками, площадь вырубленных лесов Амазонии в сравнении с июлем 2018 годом увеличилась на 278 процентов.

Международное сообщество критикует Болсонару за использование лесов Амазонии в корыстных целях, а также за отсутствие решительной реакции на сильные лесные пожары в бассейне Амазонки летом 2019 года.

Напомним, на Земле ежегодно вырубают леса площадью с Британию.В аналитическом центре Climate Force провели исследование, которое показало, что уровень вырубки достиг 26 миллионов гектар в год.

Также Корреспондент писал о том, что Украина на первом месте по незаконным поставкам леса в ЕС.

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Источник: korrespondent.net