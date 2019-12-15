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15. 12. 2019

В Украину привезли Вифлеемский огонь мира

 
В воскресенье, 15 декабря, в Украину привезли Вифлеемский огонь мира из Вены, где ежегодно 14 декабря проходит международная передача Огня скаутам мира, пишет Пласт - украинский скаутинг в Facebook.
 
"Пластуны передали этот символ любви и добра громаде Киева, а уже совсем скоро будут распространять его в государственные учреждения, больницы, детские дома. В частности, группа пластунов повезет Вифлеемский огонь мира и рождественские подарки нашим защитникам в зону боевых действий. Так, к Рождеству пластуны будут передавать Огонь всем украинцам, чтобы в Сочельник символ мира, к которому мы так стремимся, загорелся в наших домах", - говорится в сообщении.
 
Предрождественская традиция распространения Вифлеемского огня мира началась в Михайловском соборе. Уже 21-й год украинские скауты будут распространять его как символ мира, единства и любви громадам городов, больницам, школам, детским домам. Пятый год Огонь доставляют украинским военным на Донбасс.
 
Вифлеемский огонь мира ежегодно зажигают на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме, а дальше австрийские скауты транспортируют его самолетом в Австрию.
 
Напомним, ПЦУ допускает, что дату празднования Рождества можно перенести с 7 января на 25 декабря, когда большинство верующих поддержат такой шаг. 
 
Ранее Корреспондент писал о выходных для украинцев на новогодние праздники.

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Источник: korrespondent.net
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