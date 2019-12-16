Лента RSS
Подписаться на ленту
16 декабря 2019, понедельник, 03:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,35
16. 12. 2019

Турция пригрозила закрыть для американцев свои военные базы


Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber заявил, что в случае введения США санкций в отношении его страны ответной мерой может стать закрытие авиабаз Инджирлик, и Куреджик.
 
"Турция закроет авиабазу Инджирлик и Куреджик при необходимости", - заявил он, говоря о напряженности в отношениях с США из-за поставок российских систем ПВО С-400.
 
Напомним, ранее Эрдоган отметил, что Анкара не собирается отказываться от российских зенитных ракетных систем С-400 в пользу американских Patriot, подчеркнув, что подобное невозможно с учетом стратегического партнерства с РФ. 
 
При этом турецкий лидер добавил, что Анкара готова купить американские системы, если условием для этого не будет отказ от российских.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.