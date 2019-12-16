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16. 12. 2019

США тайно выслали двух китайских дипломатов за шпионаж


Власти США тайно выдворили со своей территории двух дипломатов Китая, попытавшихся в сентябре 2019 года незаконно проникнуть на военную базу в штате Вирджиния, сообщает The New York Times.
 
По данным издания, минимум одного из них в США подозревают в работе на китайские разведслужбы. Эта высылка из США китайских дипломатов за шпионаж – первый подобный инцидент более чем за 30 лет.
 
Оба дипломата вместе с супругами приехали на базу сил специального назначения. На въезде на объект выяснилось, что у них нет разрешения, чтобы проехать. Однако на просьбу развернуться китайцы не отреагировали. В итоге их все же удалось задержать и заставить покинуть территорию базы.
 
В Вашингтоне полагают, что дипломаты пытались таким образом определить, как работает система обеспечения безопасности на базе. 
 
Сами же китайцы заявили, что произошло недоразумении: они плохо говорят по-английски и потому не поняли, что им сказали охранявшие объект военнослужащие.
 
Отмечается, что страны предпочли не сообщать СМИ об инциденте. Кроме того, Китай не стал предпринимать ответные меры и высылать американских дипломатов.

Глава ФБР: Китай и Россия − главные угрозы для США

Напомним, ранее бывшего сотрудника ЦРУ приговорили в пятницу к 20 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Китая.

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Источник: korrespondent.net
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