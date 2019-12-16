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16. 12. 2019

Почти 40 человек пострадали при землетрясении на Филиппинах


Не менее 37 человек пострадали при землетрясении на Филиппинах, магнитуда которого составила 6,8, пишет Manila Bulletin.

Все пострадавшие находились в провинции Давао Дель Сур. Из-за подземных толчков в регионе отмечались перебои с электричеством. Землетрясение также нанесло ущерб нескольким зданиям.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в воскресенье, 15 декабря, на Филиппинах. Сообщалось, что шестилетняя девочка стала жертвой землетрясения.

В начале декабря не менее 17 человек погибли на Филиппинах во время тайфуна Тисой.

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Источник: korrespondent.net
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