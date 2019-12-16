Названы самые могущественные страны мира

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года. Его составителями стали американский журнал U.S.News&World Report, а также аналитики BAV Group и университета Пенсильвании.
Украина в рейтинге занимает 39-е место. Выше нашей страны разместилась Беларусь, она на 35-й строчке рейтинга.
Странами с наименьшим влиянием в мире оказались Эстония, Латвия, Литва, Словения и Словакия.
Most powerful countries, 2019:— World Index (@theworldindex) December 15, 2019
1.🇺🇸USA
2.🇷🇺Russia
3.🇨🇳China
4.🇩🇪Germany
5.🇬🇧UK
6.🇫🇷France
7.🇯🇵Japan
8.🇮🇱Israel
9.🇸🇦Saudi Arabia
10.🇰🇷South Korea
12.🇨🇦Canada
15.🇦🇺Australia
16.🇹🇷Turkey
17.🇮🇳India
18.🇮🇹 Italy
22.🇵🇰Pakistan
29.🇪🇬Egypt
30.🇧🇷Brazil
(U.S. News & World Report)
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Напомним, украинская армия оказалась на десятом месте в рейтинге Global Firepower за 2018 год.
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Источник: korrespondent.net
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