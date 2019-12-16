Названы самые могущественные страны мира



Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года. Его составителями стали американский журнал U.S.News&World Report, а также аналитики BAV Group и университета Пенсильвании.



Эксперты оценивали военную мощь стран, данные о ВВП, доминирование на политической арене, в мире и в СМИ, а также участие в международных альянсах.



В результате первую строчку заняли США, чья экономика была признана сильнейшей, а военный бюджет – самым большим.







Украина в рейтинге занимает 39-е место. Выше нашей страны разместилась Беларусь, она на 35-й строчке рейтинга.



Странами с наименьшим влиянием в мире оказались Эстония, Латвия, Литва, Словения и Словакия.



Most powerful countries, 2019:



1.🇺🇸USA

2.🇷🇺Russia

3.🇨🇳China

4.🇩🇪Germany

5.🇬🇧UK

6.🇫🇷France

7.🇯🇵Japan

8.🇮🇱Israel

9.🇸🇦Saudi Arabia

10.🇰🇷South Korea



12.🇨🇦Canada

15.🇦🇺Australia

16.🇹🇷Turkey

17.🇮🇳India

18.🇮🇹 Italy

22.🇵🇰Pakistan

29.🇪🇬Egypt

30.🇧🇷Brazil



(U.S. News & World Report) — World Index (@theworldindex) December 15, 2019



National Interest назвал самые мощные флоты в мире Второе место эксперты отдали России, далее следует Китай. Вслед за тройкой лидеров идут Германия, Великобритания, Франция и Япония. В десятке сильнейших стран мира также оказались Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.Украина в рейтинге занимает 39-е место. Выше нашей страны разместилась Беларусь, она на 35-й строчке рейтинга.Странами с наименьшим влиянием в мире оказались Эстония, Латвия, Литва, Словения и Словакия.

Напомним, украинская армия оказалась на десятом месте в рейтинге Global Firepower за 2018 год.



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Источник: korrespondent.net