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16. 12. 2019

Названы самые могущественные страны мира


Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года. Его составителями стали американский журнал U.S.News&World Report, а также аналитики BAV Group и университета Пенсильвании.
 
Эксперты оценивали военную мощь стран, данные о ВВП, доминирование на политической арене, в мире и в СМИ, а также участие в международных альянсах. 
 
В результате первую строчку заняли США, чья экономика была признана сильнейшей, а военный бюджет – самым большим.
 
Второе место эксперты отдали России, далее следует Китай. Вслед за тройкой лидеров идут Германия, Великобритания, Франция и Япония. В десятке сильнейших стран мира также оказались Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Украина в рейтинге занимает 39-е место. Выше нашей страны разместилась Беларусь, она на 35-й строчке рейтинга.

Странами с наименьшим влиянием в мире оказались Эстония, Латвия, Литва, Словения и Словакия.

Most powerful countries, 2019:

1.🇺🇸USA
2.🇷🇺Russia
3.🇨🇳China
4.🇩🇪Germany
5.🇬🇧UK
6.🇫🇷France
7.🇯🇵Japan
8.🇮🇱Israel
9.🇸🇦Saudi Arabia
10.🇰🇷South Korea

12.🇨🇦Canada
15.🇦🇺Australia
16.🇹🇷Turkey
17.🇮🇳India
18.🇮🇹 Italy
22.🇵🇰Pakistan
29.🇪🇬Egypt
30.🇧🇷Brazil

(U.S. News & World Report)

— World Index (@theworldindex) December 15, 2019


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Напомним, украинская армия оказалась на десятом месте в рейтинге Global Firepower за 2018 год. 

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Источник: korrespondent.net
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