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16. 12. 2019

Джулиани опубликовал информацию о поездке в Киев


Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обнародовал выводы из своей поездки в Украину по делу об импичменте Трампа.
 
"Будапешт, Киев, Вена. За сотни часов и месяца расследования я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду об этом импичмент и в частности показывают, что Трамп ничего плохого не сделал", - написал Джулиани в Twitter.
 
По словам адвоката, свидетельства показывают, что "в 2016 году коррупция была настолько масштабной, что Трамп должен был просить об американо-украинском расследовании".

Импичмент, считает он, служит прикрытием для демократов.
 
"Вымогательство, взяточничество и отмывание денег выходят за пределы дела Байдена. А еще - заговор Национального комитета Демократической партии с Украиной с целью уничтожить кандидата Трампа", - утверждает Джулиани.
 
"Вы можете поставить под сомнение достоверность показаний свидетелей, но вы не можете поставить под сомнение твердые документальные доказательства, которые предоставляет каждая конкретная часть этого расследования", - отметил он.
 
У свидетеля Виктора Шокина - бывшего генпрокурора Украины, по словам адвоката Трампа, есть доказательства, подтверждающие отмывание денег компанией Burisma и Байдена.
 
"Уволен (Шокин - ред.) из-за угрозы Байдена задержать 1 млрд долларов жизненно важной помощи США. Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но выздоровел. В Украине, если это раскроется, полетит много голов ", - пишет Джулиани.
 
"Свидетель Юрий Луценко, преемник Шокина (предоставил - ред.) записи, подтверждающие, что посол Йованович по крайней мере дважды давала ложные показания", - продолжает адвокат Трампа.
 
По словам Джулиани, документы показывают, что Йованович "отказывала в выдаче виз свидетелям, которые могли доказать коррупцию Байдена и демократов". Документы якобы "четко подтверждают отмывание денег компанией Burisma и Байден".
 
"Импичмент от демократов за невиновное поведение призван помешать расследованию коррупции во времена Обамы: миллиарды отмытых долларов; нецелевое использование миллиардов долларов; вымогательство; взяточничество; заговор Национального комитета Демпартии с Украиной, чтобы уничтожить кандидата Трампа", - подчеркнул Джулиани.
 
Адвокат Трампа отметил, что "дальше будет еще много другого".

Evidence revealed that corruption in 2016 was so extensive it was POTUS’s DUTY to ask for US-Ukraine investigation.

Impeachment is part of Dem cover-up.

Extortion, bribery & money laundering goes beyond Biden’s.

Also, DNC collusion w/ Ukraine to destroy candidate Trump. pic.twitter.com/cfNFgPQ29J

— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) December 15, 2019

Напомним, в рамках поездки Джулиани беседовал с бывшими генпрокурорами Украины Юрием Луценко и Виктором Шокиным.

Сообщалось, что он путешествует вместе со съемочной группой одного из американских каналов, который снимает документальный фильм, отстаивающий позицию Трампа по делу об импичменте в США.

В фильме, в частности, будет идти речь о газовой компании Burisma, в руководство которой входил сын бывшего вице-президента США Хантер Байден.

Джулиани представит результаты поездки министру юстиции - генеральному прокурору Уильяму Барру и республиканцам в Конгрессе США.

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Источник: korrespondent.net
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