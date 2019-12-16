Моралес отреагировал на сообщение об ордере на его арест



Бывший президент Боливии Эво Моралес высказался в Twitter насчет cлов временно исполняющей обязанности президента страны Жанин Аньес о том, что ордер на арест бывшего боливийского лидера будет выдан в течение нескольких дней.

По его словам, Аньес действует "в лучших традициях диктатур".

Моралес считает, что это происходит тогда, когда она и лидеры оппозиции Луис Фернандо и Карлос Меса имеют отношение "к мятежу, терроризму и геноциду".



По утверждению политика, они причастны к "убийствам и похищениям его сестер и братьев". Напомним, в начале ноября управлявший Боливией в течение 14 лет Эво Моралес решил покинуть пост и уехать из охваченной митингами и беспорядками страны.



Позже политик назвал произошедшее в Боливии государственным переворотом. Власти Мексики предоставили ему политическое убежище.

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Источник: korrespondent.net