Итоги 15.12: Отчет адвоката Трампа и годовщина ПЦУ



Адвокат Трампа обнародовал отчет о поездке в Украину

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обнародовал выводы из своей поездки в Украину по делу об импичменте Трампа. По его словам, свидетельства показывают, что "в 2016 году коррупция была настолько масштабной, что Трамп должен был просить об американо-украинском расследовании".

Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину

В Украину привезли Вифлеемский огонь мира из Вены, где ежегодно 14 декабря проходит международная передача Огня скаутам мира.

"Пластуны передали этот символ любви и добра громаде Киева, а уже совсем скоро будут распространять его в государственные учреждения, больницы, детские дома. В частности, группа пластунов повезет Вифлеемский огонь мира и рождественские подарки нашим защитникам в зону боевых действий", - говорится в сообщении Пласт - украинский скаутинг.

Меркель пригласила в Германию заробитчан

Германия приглашает на работу квалифицированных специалистов из третьих стран, то есть стран, которые не являются членами Евросоюза. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в видеосообщении.

"Многие предприятия безотлагательно ищут специалистов... Федеральное правительство приняло стратегию привлечения квалифицированных специалистов", - сказала Меркель.

Американский эсминец вошел в Черное море

Ракетный эсминец США USS Ross DDG 71 пересек Дарданеллы и Босфор и вошел в воды Черного моря, судно сопровождает 337 человек экипажа.

Судно США оснащено различным артиллерийским и ракетным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами Гарпун, а также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет Томагавк.

Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил США в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.

"Нам также нужно выступать против вас с такими же решениями нашего парламента. И мы это будем делать. Разве можно молчать об индейцах, говоря об Америке?"- сказал турецкий лидер.

Первую годовщину ПЦУ отметили в Украине

В Украине отметили первую годовщину создания Православной церкви Украины. Именно в этот день в 2018 году состоялся Объединительный собор украинских церквей. Тогда был принят Устав единой поместной церкви и избран ее предстоятель - Блаженнейший митрополит киевский и всея Украины Епифаний.

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Источник: korrespondent.net