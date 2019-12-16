Украинский режиссер и бывший заключенный в РФ Олег Сенцов прибыл в Латвию по приглашению латвийской стороны. Об этом накануне вечером сообщило посольство Украины в Латвии на своей странице в Facebook.

"По приглашению латвийской стороны Олег Сенцов прибыл в Латвию. В аэропорту украинского режиссера встретили заместитель госсекретаря МИД Латвии А.Лотс и посол Украины А.Мищенко", – говорится в сообщении.

При этом еще 4 декабря посольство Украины в Латвии проинформировало, что 10 бывших украинских заключенных пройдут курс медицинской реабилитации в Латвии.

По данным дипломатов, по приглашению правительства Латвии в период с 10 по 22 декабря в Латвии с оздоровительной целью будут находиться: Владимир Балух, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко, Артур Панов, Олег Сенцов, Алексей Сизонович и Роман Сущенко. Все они будут проходить Курс реабилитации в центре Вайвари в Юрмале.

Cмотрите фотогалерею: Сенцов прибыл на реабилитацию в Латвию

Напомним, 26 ноября Олег Сенцов получил премию Сахарова в Европарламенте. Она была присуждена украинскому режиссеру была присуждена год назад, когда он находился в российской тюрьме.

А на прошлой неделе Олег Сенцов заявил, что стал на военный учет. Режиссер пошел в военкомат, где его признали годным к военной службе и записали рядовым.

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Источник: korrespondent.net