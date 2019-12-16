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16. 12. 2019

Сутки в ООС: семь обстрелов, ранены два бойца

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 15 декабря, семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранение получили два бойца ВСУ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 16 декабря.

Отмечается, что враг использовал запрещенные гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Сепаратисты вели обстрелы по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Лебединское, Луганское, Крымское (два раза), Хутор Вильный, Светлодарск и Зайцево.

С начала нынешних суток вражеские войска огневой активности не проявляли. У ВСУ нет потерь.

Напомним, за сутки 14 декабря на Донбассе сепаратисты совершили восемь обстрелов. Тогда погиб один боец ВСУ и еще два были ранены.

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Источник: korrespondent.net
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