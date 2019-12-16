Зеленский посетит с визитом Азербайджан

Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 декабря совершит официальный визит в Азербайджан. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в рамках визита запланированы переговоры Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

"Предполагается подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в приоритетных сферах", – говорится в сообщении.

Президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе Украинско-азербайджанского бизнес-форума.

Также в Баку Владимир Зеленский также встретится с представителями украинской общины Азербайджана.

Напомним, в пятницу, 13 декабря, Зеленский встретился с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией в Киеве. Они обсудили возможности усиления взаимодействия двух стран в вопросах европейской и евроатлантической интеграции, также договорились создать стратегический Совет высокого уровня.

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Источник: korrespondent.net