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16. 12. 2019

Турция перебросила на Кипр ударный беспилотник

Турецкие военные направили на северную часть Кипра первый ударный беспилотник Bayraktar. Апарат уже прибыл на место постоянного базирования, сообщает Анадолу в понедельник, 16 декабря.

"БПЛА вылетел в 05:00 по местному времени 16 декабря с базы ВМС Даламан на юго-западе Турции и после пятичасового перелета приземлился в аэропорту Гечиткале в "Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК)"", – говорится в сообщении.

Утверждается, что в минувшую пятницу власти Северного Кипра по требованию Анкары приняли решение открыть аэропорт Гечиткале для операций с участием беспилотников.

Как известно, с 1974 года Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами. В 1983 году на севере острова была провозглашена "Турецкая республика Северного Кипра", непризнанная мировым сообществом. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН.

Напомним, в ноябре Совет ЕС утвердил механизм санкций в отношении Турции за несанкционированную буровую деятельность у берегов Кипра.

Тогда в Турции заявили, что продолжат разведку месторождений возле Кипра вопреки санкциям ЕС.

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Источник: korrespondent.net
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