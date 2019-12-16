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16. 12. 2019

Квартал 95 спел Зеленскому о "посадках весной"

 
Президент Владимир Зеленский посетил концерт студии Квартал 95, основателем и артистом которой он был до вступления на госслужбу, о чем стало известно по видеоролику его пресс-секретаря Юлии Мендель в Instagram.
 
Концерт прошел в Дворце Украина в Киеве. Зеленского встретили словами: "Кто пришел позже президента – в список".
 
Бывшие коллеги главы государства спели на концерте о посадках госслужащих, которые во время президентских выборов обещал Зеленский. Тогда улицы украинских городов украшали билборды новой команды, которая анонсировала "посадки весной".
 
"С лицами суровыми сидят прокурорские
 
С делами громкими есть к вам вопросики:
 
Весна прошла давно, еще не сел никто –
 
А че, зимой у вас сажать не принято?", - спели кварталовцы.
 
 
 
 
 
 
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@kvartal95official 😁🤘👍

Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

 
 
Как известно, раньше Зеленский с коллегами высмеивали представителей предыдущих властей, а теперь Квартал 95 шутит по поводу обещаний своего основателя на счет посадок коррупционеров.
 
Касаемо своего обещания "сажать всех весной" президент еще в июле говорил, что это произойдет после назначения нового правительства и генерального прокурора.
 
В августе Зеленский говорил, что коррупционеров начнут наказывать осенью, когда заработает Антикоррупционный суд и будет работать новый генеральный прокурор.
 
Напомним, предыдущим номером Квартала 95, который вызвал резонанс в СМИ, было выступление артистов с хором им. Веревки, на котором пошутили о пожаре в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
 
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Источник: korrespondent.net
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