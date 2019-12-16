Квартал 95 спел Зеленскому о "посадках весной"

Президент Владимир Зеленский посетил концерт студии Квартал 95, основателем и артистом которой он был до вступления на госслужбу, о чем стало известно по видеоролику его пресс-секретаря Юлии Мендель в Instagram.

Концерт прошел в Дворце Украина в Киеве. Зеленского встретили словами: "Кто пришел позже президента – в список".

Бывшие коллеги главы государства спели на концерте о посадках госслужащих, которые во время президентских выборов обещал Зеленский. Тогда улицы украинских городов украшали билборды новой команды, которая анонсировала "посадки весной".

"С лицами суровыми сидят прокурорские

С делами громкими есть к вам вопросики:

Весна прошла давно, еще не сел никто –

А че, зимой у вас сажать не принято?", - спели кварталовцы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @kvartal95official 😁🤘👍 Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel) 15 Дек 2019 в 10:09 PST

Как известно, раньше Зеленский с коллегами высмеивали представителей предыдущих властей, а теперь Квартал 95 шутит по поводу обещаний своего основателя на счет посадок коррупционеров.

Касаемо своего обещания "сажать всех весной" президент еще в июле говорил, что это произойдет после назначения нового правительства и генерального прокурора.

В августе Зеленский говорил, что коррупционеров начнут наказывать осенью, когда заработает Антикоррупционный суд и будет работать новый генеральный прокурор.

Напомним, предыдущим номером Квартала 95, который вызвал резонанс в СМИ, было выступление артистов с хором им. Веревки, на котором пошутили о пожаре в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net