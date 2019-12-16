В Полтаве в гараже нашли два трупа

В Полтаве в автомобиле с работающим двигателем в закрытом гараже прохожие нашли тела 19-летнего парня и 16-летней девушки. Об этом сообщил начальник управления по вопросам гражданской защиты Полтавской облгосадминистрации Виктор Стеблянко.

По его словам, парень и девушка являются жителями Киевского района Полтавы.

По предварительным данным смерть наступила в результате отравления угарным газом. Тела погибших для установления причины смерти доставлены в областное бюро СМЭ.

Ранее сообщалось, что в Николаеве нашли мертвыми двух дальнобойщиков. Накануне мужчины употребляли алкоголь и обедали в придорожном кафе. Еще три водителя были доставлены в больницу.

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Источник: korrespondent.net