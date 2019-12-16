Министр отказался от госохраны в пользу частной

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет решил отказаться от госохраны в пользу частной фирмы. Об этом он заявил в интервью каналу ICTV.

"Я когда обратился за государственной охраной, оказалось, что там не просто тебе дают одного или двух человек, там какой-то взвод на меня планировали выделить. Мне стало как-то неловко от того, что государство будет тратить на меня такие ресурсы. Поэтому я решил за свой счет нанять двух людей. Сейчас со мной ходит два частных охранника", – сказал он.

Министр отметил, что надеется на временный характер этой меры.

Дубилет сообщил о том, что попросил предоставить ему госохрану 8 ноября. Министр заявил, что вокруг него появилось две зоны напряжения, связанные с координацией проекта по борьбе с теневым рынком алкоголя и проведением конкурсов на государственные топ-должности.

Ранее Дубилет рассказал, что некоторые министры просят об увеличении зарплаты, потому что им трудно содержать свои семьи.

В частности, глава Минюста Денис Малюська заявил, что намерен уволиться из-за зарплаты.

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Источник: korrespondent.net