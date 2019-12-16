Лента RSS
Подписаться на ленту
16 декабря 2019, понедельник, 12:23
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,35
16. 12. 2019

Министр отказался от госохраны в пользу частной

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет решил отказаться от госохраны в пользу частной фирмы. Об этом он заявил в интервью каналу ICTV.

"Я когда обратился за государственной охраной, оказалось, что там не просто тебе дают одного или двух человек, там какой-то взвод на меня планировали выделить. Мне стало как-то неловко от того, что государство будет тратить на меня такие ресурсы. Поэтому я решил за свой счет нанять двух людей. Сейчас со мной ходит два частных охранника", – сказал он. 

Министр отметил, что надеется на временный характер этой меры.

Дубилет сообщил о том, что попросил предоставить ему госохрану 8 ноября. Министр заявил, что вокруг него появилось две зоны напряжения, связанные с координацией проекта по борьбе с теневым рынком алкоголя и проведением конкурсов на государственные топ-должности.

Ранее Дубилет рассказал, что некоторые министры просят об увеличении зарплаты, потому что им трудно содержать свои семьи. 

В частности, глава Минюста Денис Малюська заявил, что намерен уволиться из-за зарплаты.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.