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16. 12. 2019

В Киеве будут судить чиновника ГФС за мошенничество

Государственное бюро расследований направило в суд дело заместителя начальника отдела ГУ ГФС в Киеве, которого подозревают в получении $12 тысяч взятки. Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook в понедельник, 16 декабря.

По версии следствия, правохранитель пообещал частному предпринимателю помочь закрыть уголовное производство против него и вернуть документы, изъятые во время обысков. Свои услуги он оценил в $12 тысяч.

"Служащий ГФС не только требовал взятку у предпринимателя, но и обманул его, зная, что влиять на следователей, которые открыли уголовное производство, он никоим образом не может", – добавила Варченко.

Теперь правоохранителю грозит до восьми лет тюрьмы по статье о мошенничестве (ч. 3 ст.190 УК Украины).

Напомним, 30 мая в Киеве задержали двух налоговиков во время получения взятки в $12 тысяч. Они требовали деньги у исполнительного директора одного из предприятий Одессы.

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Источник: korrespondent.net
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