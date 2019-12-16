Пожары в Австралии спровоцировали сильное загрязнение воздуха

В Австралии из-за масштабных пожаров уровень загрязнения воздуха сильно повысился, сообщает в понедельник, 16 декабря, Интерфакс-Россия со ссылкой на объединение служб здравоохранения Climate and Health Alliance.

"Дым от пожаров привел к загрязнению воздуха - в 11 раз выше стандартного опасного уровня - в ряде районов Сиднея и (штата - ред.) Новый Южный Уэльс", - сказано в заявлении организации.

В то же время в департаменте здравоохранения Нового Южного Уэльса отметили рост числа людей, которые на прошлой неделе пришли в больницы из-за проблем с дыханием. Их число возросло на 48% в сравнении со средними показателями за прежние пять лет.

Как известно, за последние месяцы в Австралии произошли сотни пожаров. В настоящий момент более сотни очагов пожаров зафиксированы в Новом Южном Уэльсе, включая крупный пожар севернее Сиднея, охвативший свыше 400 тыс. га территории.

Ранее из-за пожаров в Австралии погибли, по меньшей мере, шесть человек. Также были уничтожены более 700 строений, выгорели не менее 3 млн га земель.

На этой неделе власти ограничат потребление воды для более 35 тысяч человек на юге штата Квинсленд нормой в 80 литров в день, указывают СМИ.

По официальным данным, 2019 год может стать одним из самых жарких лет за все время наблюдений в Австралии, и уже на этой неделе в стране могут наблюдаться температурные рекорды.

СМИ отмечают, что, по утверждениям экспертов, в результате глобального потепления и удлинения сезона засух пожары в Австралии стали начинаться раньше и приобрели более разрушительный характер.

Как сообщалось, в Мадриде 15 декабря прошла международная конференция по климату, на которой решали вопросы сохранения окружающей среды.

Ранее Евросоюз достиг соглашения по климату. Страны ЕС будут стремиться достигнуть климатической нейтральности. Только Польша отказалась взять на себя обязательство по соглашению.

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Источник: korrespondent.net