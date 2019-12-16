В Бразилии в грузовике нашли семь трупов

В Бразилии в Рио-де-Жанейро в припаркованном грузовике обнаружили тела семи человек. Об этом сообщает издание Metropoles.

Как отмечается, автомобиль был припаркован напротив отделения пожарной бригады. Тела были найдены во время операции правоохранительных служб.

Отмечается, что ранее в районе произошла стычка между преступными группировками. По полицейским также начали стрелять, когда они приступили к операции. Оперативникам удалось изъять четыре автомата, три пистолета, две гранаты и одно средство радиосвязи.

По данным СМИ, все обнаруженные тела в грузовике мужские. По предварительным данным, умершие имели отношение к преступным бандам, занимающимися незаконным оборотом наркотиков.

Напомним, 23 октября британская полиция обнаружила 39 тел в грузовике. Изначально считалось, что погибшие были китайцами. Министр общественной безопасности Вьетнама заявил, что ведомство направит в Великобританию рабочую группу для взаимодействия с британской полицией в установлении личностей погибших.

Во Вьетнаме уже арестованы шесть человек по подозрению в причастности к гибели 39 мигрантов. Столько же человек задержаны в Великобритании.

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Источник: korrespondent.net