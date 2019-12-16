В Ираке нашли массовое захоронение более 640 гражданских

В Ираке возле города Фаллуджа обнаружено место массового захоронения 643 мирных жителей. Об этом накануне сообщило издание Al Arabiya.
Место массового захоронения от 2016 года было найдено в Ираке с останками 643 гражданских, которых считают жертвами резни в Саклавии, в пяти километрах к северу от Фаллуджи, – говорится в сообщении.
По данным источников в Департаменте судебной медицины в Рамади, черепа, человеческие кости, остатки одежды, в том числе детской, следы от наручников и пуль указывают на то, что в этом месте совершено массовое убийство гражданских.
Как сообщил собеседник, все погибшие могут быть членами племени аль-Мухамда, которые в 2016 году пропали без вести.
Отмечается, что в том же году иракская армия и поддерживаемые Ираном вооруженные силовики освободили Фаллуджу и ее окрестности от террористов "Исламского государства". Однако террористы не контролировали район, где жило само племя. Предполагается, что этнические чистки могли провести силы народного ополчения Ирака (PMU)
Ранее в Ираке неподалеку от Мосула нашли крупнейшее массовое захоронение. В огромной воронке в местности Хасфа обнаружили тела четырех тысяч человек.
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Источник: korrespondent.net
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