На Херсонщине СБУ задержала антиукраинских интернет-агитаторов

В Херсонской области разоблачили двух интернет-агитаторов, которые распространяли в запрещенной российской социальной сети призывы к изменению конституционного строя и территориальной целостности Украины, пишет пресс-центр СБУ в понедельник, 16 декабря.

Задержанные жители Херсона и области, которые с начала вооруженной агрессии против Украины осуществляли администрирование антиукраинской группы российской соцсети. Под фейковыми именами они размещали материалы с ресурсов страны-агрессора и публикации с сепаратистских сайтов террористических организаций "Л/ДНР".

Они оправдывали деятельность пророссийских сепаратистов, агрессивную политику РФ, в том числе аннексию части территории Украины и поддержку бандформирований на востоке страны.

Проведенная экспертная оценка подтвердила, что в обнародованных злоумышленниками сообщениях содержатся призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.

Во время обысков в помещениях фигурантов дела правоохранители обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины, решается вопрос об осуществлении злоумышленникам сообщения о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Продолжается следствие.

Недавно СБУ заявила, что задержала "ботоферму", которая работала на ФСБ РФ. Задержанные предоставляли услуги российской стороне и лицам, причастным к деятельности так называемой "ДНР".

Также сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Днепре таксиста-агитатора, который позиционировал себя как сторонник "российского казачества", русской православной церкви и монархизма.

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Источник: korrespondent.net