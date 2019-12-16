Лента RSS
Подписаться на ленту
16 декабря 2019, понедельник, 13:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,35
16. 12. 2019

На Херсонщине СБУ задержала антиукраинских интернет-агитаторов

 
В Херсонской области разоблачили двух интернет-агитаторов, которые распространяли в запрещенной российской социальной сети призывы к изменению конституционного строя и территориальной целостности Украины, пишет пресс-центр СБУ в понедельник, 16 декабря.
 
Задержанные жители Херсона и области, которые с начала вооруженной агрессии против Украины осуществляли администрирование антиукраинской группы российской соцсети. Под фейковыми именами они размещали материалы с ресурсов страны-агрессора и публикации с сепаратистских сайтов террористических организаций "Л/ДНР".
 
Они оправдывали деятельность пророссийских сепаратистов, агрессивную политику РФ, в том числе аннексию части территории Украины и поддержку бандформирований на востоке страны.
 
Проведенная экспертная оценка подтвердила, что в обнародованных злоумышленниками сообщениях содержатся призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.
 
Во время обысков в помещениях фигурантов дела правоохранители обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
 
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины, решается вопрос об осуществлении злоумышленникам сообщения о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Продолжается следствие.
 
Недавно СБУ заявила, что задержала "ботоферму", которая работала на ФСБ РФ. Задержанные предоставляли услуги российской стороне и лицам, причастным к деятельности так называемой "ДНР".
 
Также сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Днепре таксиста-агитатора, который позиционировал себя как сторонник "российского казачества", русской православной церкви и монархизма.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.