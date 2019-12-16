В Украине разрешат иметь два паспорта

В Украине готовят "программу иммиграции", которая предусматривает введение двойного гражданства. О деталях программы в интервью Европейской правде рассказал глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

В частности, уже подан президентский законопроект №2590. "Этот документ, вероятно, еще предстоит обсудить в парламенте, он может быть изменен. Не исключено, что будут и дополнительные проекты по этому вопросу. Но вектор изменений установлен президентом", - отметил он.

Целью данной инициативы Соколюк назвал необходимость "наполнения людьми для развития нашей страны".

"Сейчас определяется, как будет оформлена новая процедура, но кое-что уже понятно. Конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта", - отметил он.

В то же время будут некоторые ограничения в отношении стран миграционного риска, к которым относится и государство-агрессор, добавил чиновник.

"Двойное гражданство - это в некотором роде программа иммиграции в Украину. Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов. Поэтому должны предложить определенным категориям мигрантов: "Приезжайте в Украину"... Но лозунгов "Приезжайте!" Недостаточно. Нужна экономическая программа, которая бы их поощряла это сделать", - подчеркнул руководитель ГМС.

Ранее в МИД заявляли, что закон о двойном гражданстве может быть принят в Верховной Раде уже до конца текущего года. В повестке дня парламента данного законопроекта пока нет.

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Источник: korrespondent.net