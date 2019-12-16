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16. 12. 2019

В Измаиле суд наказал мужчину за советский флаг

Измаильский горрайонный суд Одесской области вынес приговор в отношении жителя села Матроска, который 9 мая был задержан с запрещенной коммунистической символикой. Об этом сообщает местное издание Бессарабия Inform.

"Инцидент произошел 9 мая текущего года в селе Матроска во время празднований по случаю Дня победы, где его и задержали полицейские. Мужчина повязал на свой велосипед георгиевскую ленту и установил флаг красного цвета, на котором была изображена пятиконечная красная звезда с изображением серпа и молота и надпись Отечественная война", – говорится в сообщении.

За георгиевскую ленту на мужчину составили административный проток, а вот за флаг открыли уголовное производство по статье об изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов (ч.1 ст.4361 УК Украины).

Отмечается, что обвиняемый признал свою вину и заключил соглашение с прокурором, суд вынес решение о  назначении ему  наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно без конфискации имущества.

Также мужчину обязали оплатить расходы по делу, связанные с проведением экспертиз в сумме 14 тысяч 130 гривен.

Ранее в сентябре в Бахмуте Донецкой области неизвестные подожгли флаги-ленты желтого и синего цвета возле здания городского совета.

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Источник: korrespondent.net
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