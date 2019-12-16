Работник банка в США украл почти $90 тыс и похвастался этим в соцсетях

Сотрудник банка украл $88 тысяч в городе Шарлотта в США и похвастался приобретенной дорогой машиной в соцсети. Об этом сообщает WIVB в понедельник, 16 декабря.

Отмечается, что 29-летний Арландо Хендерсон опубликовал фото с пачками денег, а также снимок, где он изображен возле белого дорогого автомобиля на фоне Голливуда.

Полиция смогла обнаружить злоумышленника благодаря сделанным кадрам. Хендерсона задержали.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 30 лет, а также штраф в размере $1 млн.

Напомним, что ранее грабитель воспользовался игрушечным пистолетом и сел на 11 лет. Реальный тюремный срок получил житель Миссури в Америке за ограбление с ненастоящим оружием.

Также сообщалось, что застрявший в дымоходе вор сам вызвал полицию. Мужчина пытался ограбить аптеку, когда неожиданно с ним произошло несчастье. Он так серьезно застрял, что не смог выбраться сам.

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Источник: korrespondent.net