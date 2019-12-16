В Кремле сравнили политику Зеленского и Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 16 декабря, рассказал о различии политики бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.

"Не дело Москвы каким-то образом констатировать разницу, хотя, безусловно, разница в подходах есть", - сказал он.

"Один президент начинал войну, краеугольным камнем предвыборных обещаний нового президента было завершение войны", - пояснил Песков.

"Мы надеемся, что это будет реализовано, мы надеемся, что Киев пройдет свою большую часть пути по минским договоренностям в плане реализации. Главное, чтобы государство Украина выполняло взятые на себя обязательства по минским договоренностям, по всему комплексу мер", - подчеркнул представитель Кремля.

Как известно, перед саммитом нормандской четверки в Париже Порошенко дал Зеленскому советы.

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Источник: korrespondent.net