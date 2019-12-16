Лента RSS
Подписаться на ленту
16 декабря 2019, понедельник, 13:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,35
16. 12. 2019

Полиция рассказала об обысках у шоумена Мухарского

Обыск в квартире украинского ведущего и певца Антина Мухарского (псевдоним Орест Лютый) не связан с расследованием убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По их данным, обыск в квартире, которую шоумен сдавал в аренду, прошел в рамках дела о сбыте наркотиков через интернет.

Установлено, что подозреваемые организовали интернет-магазины в месседжере, с помощью которых продавала наркотики путем "закладок". Полицейские выяснили, что к администрированию этих групп якобы причастны лица, проживающие в Киеве.

Напомним, 13 декабря в квартире известного украинского шоумена прошли обыски. Антин Мухарский заявил, что его киевскую квартиру обыскивали пять часов.

Позже шоумен связал обыски у себя с убийством Шеремета. Следственные действия, по мнению Антина Мухарского, связаны с его поддержкой подозреваемых в убийстве журналиста.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.