Полиция рассказала об обысках у шоумена Мухарского

Обыск в квартире украинского ведущего и певца Антина Мухарского (псевдоним Орест Лютый) не связан с расследованием убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По их данным, обыск в квартире, которую шоумен сдавал в аренду, прошел в рамках дела о сбыте наркотиков через интернет.

Установлено, что подозреваемые организовали интернет-магазины в месседжере, с помощью которых продавала наркотики путем "закладок". Полицейские выяснили, что к администрированию этих групп якобы причастны лица, проживающие в Киеве.

Напомним, 13 декабря в квартире известного украинского шоумена прошли обыски. Антин Мухарский заявил, что его киевскую квартиру обыскивали пять часов.

Позже шоумен связал обыски у себя с убийством Шеремета. Следственные действия, по мнению Антина Мухарского, связаны с его поддержкой подозреваемых в убийстве журналиста.

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Источник: korrespondent.net