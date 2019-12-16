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16. 12. 2019

СМИ оценили шансы США остановить Северный поток-2

Американские санкции против проекта Северный поток-2 смогут лишь затормозить, но не остановить строительство газопровода, пишет агентство Bloomberg.

В частности, санкционный режим планируется распространить на суда, занятые как на строительстве Северного потока-2, так и Турецкого потока, а также на людей и организации, которые их предоставляют.

В то же время, по данным агентства, у Госдепартамента и Минфина США будет 60 дней, чтобы подготовить списки. Затем еще 30 дней будет дано фигурантам списка, чтобы принять решение о дальнейшем участии в проектах.

Этот санкционный проект подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и сенатором-демократом Джин Шахин. Американские законодатели рассчитывают одобрить оборонный бюджет до ухода Конгресса на каникулы 20 декабря, а президент США Дональд Трамп обещал подписать его.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что США готовят "санкционный трюк" против российского газопровода Северный поток-2. В итоге реализация проекта может оказаться под угрозой.

В самом Газпроме пока не могут назвать дату окончания строительства Северного потока-2.

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Источник: korrespondent.net
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