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16. 12. 2019

НАТО отметило наивысшую активность подлодок РФ со времен холодной войны

 
В Североатлантическом альянсе считают, что Россия наращивает активность подводных лодок, заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, пишет в понедельник, 16 декабря, Интерфакс-Украина.
 
"Россия последовательно наращивает активность под водой", - сказала Лунгеску.
 
В этом году уровень активности российских подлодок был самым высоким со времен "холодной войны".
 
По словам Лунгеску, НАТО будет реагировать на это усилением патрулей, в особенности в территориальных водах Норвегии и в Северной Атлантике. Северная Атлантика, по словам Лунгеску, сохраняет жизненно важное значение для безопасности Европы.
 
Напомним, НАТО также усиливает присутствие в Черном море. 15 декабря стало известно, что ракетный эсминец США зашел в Черное море.
 
Также недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО усиливает пристутствие в Черном море.

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Источник: korrespondent.net
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